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Hadi ipucu 17 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 8. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali'nin bu yıl ki teması nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 19.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Nisan sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 17 NİSAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 19.30'de
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 17 NİSAN CEVABI: KİMLİĞİN KORUNMASI
Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesinin ele alındığı festivalde bu yıl, devletlerin bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına saygı gösterme gerekliliğini vurgulayan ve sözleşmenin 8'inci maddesi olan "Kimliğin Korunması"na dikkat çekiliyor.
Festivalde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel taşlarından biri olan çocuk katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 18 yaş altındaki yönetmenlerin 13 kısa ?lmi izletilecek. Ayrıca, "Yetişkinlerin Gözünden Çocuk Hakları" bölümünde 19 ülkeden, 18 yaş üstü yönetmenlerin yaptığı çocuk hakları konulu 37 film gösterilecek.
Etkinliğin yeni bölümü "6 Kıta 1 Ülke" kategorisinde festivale başvuran ?lmler arasından her kıtayı temsilen seçilen en iyi filmin yanı sıra yönetmeninin kişisel görüşlerini paylaştığı video mesajları da izleyiciyle buluşturulacak. Yönetmenlerin, gönderdikleri kişisel mesajlar sayesinde seyirciyle güçlü bir iletişim kurmasının amaçlandığı bu bölümde, Türkiye'den Ayçe Kartal, "Kötü Kız" adlı filmiyle yer alacak.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan hakların, öncelikle çocuklar tarafından bilinmesinin amaçlandığı festival 19 Nisan'da sona erecek.
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