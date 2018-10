Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün ipucu olarak 4. İstanbul Tasarım Bienali işaret edildi. Peki Bienalin başlığı ne? 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin teması ne?

HADİ İPUCU: BİENALİN BAŞLIĞI NE? 4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ'NİN TEMASI NE?

4. İstanbul Tasarım Bienali'nin başlığı, Okullar Okulu.

4. İSTANBUL TASARIM BİENALİ'NİN TEMASI

ÖĞRENME BİÇİMİ OLARAK TASARIM VE TASARIM BİÇİMİ OLARAK ÖĞRENME HAKKINDA BİR BİENAL.

Dünyada var olan bilgi miktarı, her iki yıl sonunda, iki katından fazla artış gösteriyor. İnsanlar daha önce hiç olmadıkları kadar bilgililer. İşinize de, aklınıza da sahip çıkabilmenin tek yolunun hayat boyu öğrenmeye devam etmek olduğu söylenip duruyor. Karatahtaların, sözlülerin, ezberlenmiş çarpım tablolarının, ceplerimizdeki cıvıl cıvıl eğlencelikler karşında en ufak bir şansı kalmadı. Bu esnada makinelerin kendileri de öğrenmeye başladılar. Sonunda insanların yapacağı bir şey kalıp kalmayacağı ve hangi insani yetilerin yerlerinin doldurulamaz olduğu merak konusu. Acaba okula dönmenin ve okulu baştan tasarlamanın vakti geldi mi?

Bauhaus, Black Mountain Koleji, Global Tools, Sigma Group gibi alternatif tasarım eğitimi inisiyatifleri, deneyler ve yeni bilgiler için cesur alanlar açtılar. Bu inisiyatifler yalnızca tasarımın değil, genel anlamında eğitim ve öğrenimin de evrimleşmesine, kendini sorgulamasına ve sınırlarını zorlamasına yardımcı oldular. Tasarım dışındaki alanlarla da ilgilenen bu deneylerin birçoğu, yaşamanın, çalışmanın, diğerleriyle ve kendi kendimizle bağlantı kurabilmenin alternatif yollarını da test etti. Bu süreç bazlı deneysel araştırmalar aracılığıyla tasarımda yeni tezahürler, anlamlar ve sonuçlar ortaya çıktı.

Günümüzde tasarım, sorgulamanın, gücün ve eylemliliğin bir biçimi haline geldi. Artık dünyadan ve hayatın kendisinden bile daha engin ve günlük hayatın her katmanına nüfuz ediyor. Tasarım disiplini gitgide daha fazla alana yayılmaya başladığı için, artık her soruna çözüm üretebileceğini iddia edemiyor. Hatta pek çok evrensel-küresel sistemin "herkese uyacak tek çözüm" yaklaşımındaki çatlaklar ve dışlayışlar gözle görülebilir hâle geldi. Benzer bir şekilde –çalışma alanları ve uygulayıcıları öteden beri denetlenen ve rafine edilen– tasarım eğitimi de etrafını alaka, uyumluluk, erişilebilirlik ve finans konularında yeni sınırlandırmalar ve mücadelelerle sarılmış olarak buldu.

İstanbul Tasarım Bienali, tarihsel açıdan zengin bir bağlam içinde kurulmuş bir “tasarım üzerine eleştirel düşünme alanı” olarak, hem tasarımın hem de tasarım eğitiminin üretimini ve çoğaltılışını sorgulama imkânı sunuyor. 2018’deki 4. İstanbul Tasarım Bienali, önceki tasarım bienallerinin mirasının üzerine ekledikleriyle kendini yeniden icat ederek araştırma, deney yapma, kentten ve ötesinden yeni bir şeyler öğrenme imkânı sunan, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformuna dönüşmeyi hedefliyor.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin başlığı Okullar Okulu. Geleneksel tasarım etkinliklerine dair zaman ve mekân anlayışını esneten bienalin, tasarım ve eğitim için alternatif yöntemler, sonuçlar ve biçimler üretilmesini sağlarken küresel boyuttaki ivmeye de ayak uydurabilecek, yılın tümüne yayılan bir programı olacak. Okullar Okulu, yaratıcı üretimi, sürdürülebilir işbirliklerini ve toplumsal bağlantıların kurulmasını teşvik eden bir dizi dinamik öğrenme biçimi ortaya koyacak. Altı ayrı temayı inceleyen bu öğrenme yeri, güçlenmek, düşünmek, paylaşmak ve odaklanmak için bir ortam sağlayacak ve belirli durumlara karşılık veren cevaplar sunacak.

Bienal, ansiklopedik müzelerden laboratuvarlara, atölyelere ve akademiye kadar, daha önce denenmiş ve onaylanmış eğitim modellerini kullanarak, sorgulayarak ve yeniden çerçeveleyerek anlamlı bir diyalog ve tasarım ortamı oluşturabilir mi? Tasarımın kendisi insanların bilgilerini ve cehaletlerini, tecrübelerini ve meraklarını paylaşabilecekleri cesur bir alan hâline gelebilir mi?

Okullar Okulu, Türkiye ve dışından, farklı yaşlardan, disiplinlerötesi uygulamacıların katılımı sayesinde eski ve yeni bilgiyi, akademiyle amatörlüğü, profesyonellikle kişiseli bir araya getiriyor ve sonuçlara olduğu kadar sürece de odaklanıyor. Bu karmaşık ve iddialı ekosistemin eylemcileri hep birlikte yeni bilgiler yaratacak, yürürlükteki sistemlere alternatifler arayacak ve radikal bir çoğulculukla tasarım disiplininin sınırlarını zorlayacak.

KATILIMCI LİSTESİ

4. İstanbul Tasarım Bienali’ne katılacak 100’e yakın katılımcı arasında aşağıdaki kişi ve topluluklar yer alıyor:

AATB - Åbäke - Aformal Academy & ARK.WORLD - Can Altay - Ersin Altın, Burçak Özlüdil, Augustus Wendell, Amy K. Hoover - Burak Arıkan - ARK.AMSTERDAM (Roosje Klap & Pauline Le Pape) - Arvid & Marie - Bakudapan - Kerim Bayer - Merve Bedir - Broomberg & Chanarin - Cihad Caner - Ali Murat Cengiz - Taeyoon Choi - Lorenzo Cirrincione, Jennifer Teets, Lorena Ancona - CMP OFFICE - Commonplace Studio, Jesse Howard and Tim Knapen - Danilo Correale - Cansu Cürgen & Avşar Gürpınar - Aslı Çiçek - Çukurcuma Okuma Kulübü / Reading Club - Amandine David - Demystification Committee - DESIS Felsefe Konuşmaları - Design Displacement Group - Theo Deutinger - Meeus van Dis - Disarming Design from Palestine - Bogomir Doringer - Dpr-barcelona - Eat Art Collective - ECAL x MacGuffin - Ecole Mondiale - Noortje van Eekelen - Lukas Engelhardt - FABB - Fictional Journal Collective - FRAME research Group (Remco Roes, Carla Swerts, Tom Lambeens, Griet Moors) - Annika Frye - Alix Gallet - Gerçeklik Araştırma Grubu, Tasarım Laboratuvarı, Koç Üniversitesi - Teis De Greve - Gamze Gündüz, Güher Tan, Tangör Tan - Gökçe Gürçay - Ineke Hans - Lisa Hartje Moura, Pascal Rousseau, Noam Toran - Adam Harvey & Anastasia Kubrak - Nelly Ben Hayoun - Mark Henning - Esmé Hofman - Bora Hong - Nur Horsanalı - Housing the Human: Artem Kitaev (KOSMOS Architects), Mae-Ling Lokko, Simone C Niquille, Lucia Tahan, Dasha Tsapenko - Human Rights Foundation - Alexandre Humbert - IASPIS Urgent Pedagogies Symposium (Sepake Angiama, Markus Bader, Magnus Ericson, Joseph Grima, Sandi Hilal, Onkar Kular, Peter Lang, Tor Lindstrand, Pelin Tan, Merve Gül Özokcu) - Ils Huygens (Z33) - So Kanno - Andrea Karch - Navine G. Khan-Dossos - Roosje Klap - Rauf Kösemen - Ebru Kurbak - Matylda Krzykowski - Naho Kubota - Onkar Kular - LAB OF LABs: Jussi Parikka, Andreas Treske, Simge Hough, Jamie Allen, Ege Berensel, Ebru Kurbak - Landskip - Peter Lang - Legrand Jäger - Lifepatch - Mae-ling Lokko, Nana Ofori-Atta Ayim, Selassie Ataditka, Gustavo Crembil - Farzin Lotfi-Jam & Mark Wasiuta - LUCA School of Arts - Pedro Neves Marques - Margarida Mendes - Alexandra Midal - Carlos Monleón - Gökhan Mura - Martina Muzi - N55 - New South - Camilo Oliveira - ONAGÖRE (Okay Karadayılar & Ali Taptık) - Şevket Pamuk - Parasitic Okuma Kulübü / Reading Club - Thomas Pausz - Ana Peñalba - Juliette Pépin - Hannah Perner-Wilson - Shailoh Philips - Mary Ponomareva - Irene Posch - Possible Bodies Collective - RADIOEE.NET AND PUB RADIO - Alice Rawsthorn - Livia Rezende - Ottonie Von Roeder - João Roxo - Emelie Röndahl - Mika Satomi - Helga Schmid - SCN - Judith Seng - Fahmy Shahin - SO? - Stigmergy·Family·Studio - Chick Strand - Studio Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual, Pietro Leoni) - Studio Makkink & Bey - SulSolSal - Jenna Sutela - Selim Süme - Aslıhan Şenel - Gülsün Tanyeli - Tattfoo Studio - Teaching Lies (Jamie Allen, Selçuk Artut, Rebekka Kiesewetter, Paolo Patelli, Donato Ricci, Benoît Verjat, Michael Edward Young) - Jennifer Teets & Lorenzo Cirrincione - Sera Tolgay - Sissel Marie Tonn - Joris Van Tubergen - Dr. Ahmet Uhri -Janna Ullrich - Unfold - University of the Underground - Henriëtte Waal (LUMA) & Studio Klarenbeek & Dros - Lukas Wegwerth - Nina Wiesnagrotzki - Pınar Yoldaş - İpek Yürekli - Peter Zin

İSTANBUL TASARIM BİENALİ

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali, her iki yılda bir tasarım fikirlerinden çeşitli kesitleri bir araya getirir, geniş bir yelpazede pek çok alanın tasarımla ilişkisini inceler. Yaratıcı ve akademik çevreler için ilham verici fikirler ortaya koyan, bu çevreler arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyen bienal, kültür üreticileri ve kurumları, üniversiteler ve kuruluşlar arasındaki ulusal ve uluslararası ağlar içerisinde faaliyet göstermektedir. İstanbul Tasarım Bienali, proje, etkinlik ve müdahaleler için dinamik bir alan olarak kenti merkezine alır, küresel tasarım sorunları için çözümler sunar, tasarımın kendisini tartışmaya açar, toplumun keşfedilmemiş veya göz ardı edilen yönlerini ön plana çıkarır ve yeni dünya koşullarını yakın markajına alarak fikir alışverişini tetikler. İki yılda bir gerçekleşen sergisi ve çeşitli etkinliklerinin yanında çok sesliliği daima güçlendirerek ve esin veren tasarım arşivleri oluşturarak uzun soluklu, derinlikli ve disiplinler arası aktarımların devamlılığını sağlamayı hedefler. Bugünün toplumunu anlamada bir araç olarak tasarıma adanan, geleceğe dönük bir tartışma platformu olarak İstanbul Tasarım Bienali, devamlı bir dönüşüm içerisindedir.

İstanbul Tasarım Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılında kuruldu. Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV’nin temel amaçları, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak.

İKSV, 70’li yıllarda, bir buçuk aya yayılan ve programında farklı disiplinlerden kültür-sanat etkinlikleri sunan tek bir İstanbul Festivali düzenliyordu. Zaman içinde farklı sanat disiplinlerine ait etkinlikler gelişerek ayrı festivaller ve bienaller olarak yapılandılar. İKSV bugün İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’nin yanı sıra yıl boyunca özel etkinlikler düzenliyor ve Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon ile etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu ve Fransa’daki Cité International des Arts sanatçı atölyesindeki bir misafir sanatçı programının koordinasyonunu da üstlenen İKSV ayrıca kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ