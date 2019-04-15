Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 15 Nisan Hadi Futbol Gecesi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından her yıl düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında sevgili hadiciler. 14 Eylül 2016 tarihinde Atina‘da yapılan kongrede 55 ülkeden 42’sinin oyunu alarak UEFA‘nın 7. Başkanı seçilmişti. Bu isim 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. Sizce kimden bahsediyoruz?" şeklinde yayınlandı. Hadi Futbol Gecesi 22.00'da oynanacak.

HADİ İPUCU CEVABI

15 Nisan Hadi ipucu cevabı: Aleksander Čeferin

HADİ İPUCU SORUSU: UEFA BAŞKANI KİMDİR?

Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, 12. UEFA Kongresi'nde 55 oyun 42'sini alarak UEFA Başkanı seçildi.

Ceferin'in rakibi Hollandalı Michael van Praag ise 13 oyda kaldı. UEFA Başkanlık seçimi, 55 üye ülkenin verdiği oylarla gerçekleşti.

FIFA Etik Komitesi tarafından futboldan 4 yıl men cezası alan Fransız futbol adamı Michel Platini, geçtiğimiz Mayıs ayında UEFA başkanlığından istifa etmişti.

UEFA Yürütme Komitesi'nde yer almayan 48 yaşındaki Aleksander Ceferin, ülkesi Slovenya dışında pek tanınan bir isim değil.

Ceferin, geçtiğimiz Haziran ayında UEFA Başkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı.

Oy verme işleminden önce bir konuşma yapan Ceferin, bir şov adamı olmadığını, tutamayacağı gerçek dışı sözler vermeyeceğini ve egoları olmadığını söylemişti.

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