Judy Garland kimdir? sorusu bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Judy Garland Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu için, Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu?
HADİ İPUCU: JUDY GARLAND KİMDİR? JUDY GARLAND HANGİ ALANDA YILDIZ OLDU?
Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 10 Haziran 1922'de doğup, 22 Haziran 1969'da öldü.
Oz Büyücüsü'yle (1939) sinemaya çocuk yıldız olarak başlayan, Somewhere over the rainbow şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularındandır. Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli'nin annesidir.
JUDY GARLAND FİLMLERİ
1936: Every Sunday
1936: Pigskin Parade
1937: Broadway Melody of 1938
1937: Thoroughbreds Don't Cry
1938: Everybody Sing
1938: Love Finds Andy Hardy
1938: Listen, Darling
1939: Oz Büyücüsü
1939: Babes in Arms
1940: Andy Hardy Meets Debutante
1940: Strike Up the Band
1940: Little Nellie Kelly
1941: Ziegfeld Girl
1941: Life Begins For Andy Hardy
1941: Babes on Broadway
1942: For Me And My Gal
1943: Presenting Lily Mars
1943: Girl Crazy
1944: Meet Me in St. Louis
1945: The Clock
1946: The Harvey Girls
1946: Ziegfeld Follies
1946: Till The Clouds Roll By
1948: The Pirate
1948: Easter Parade
1949: In The Good Old Summertime
1950: Summer Stock
1954: A Star Is Born
1960: Pepe
1961: Nüremberg Duruşması
1962: Gay Purr-ee
1963: A Child Is Waiting
1963: I Could Go On Singing
1967: Valley of the Dolls
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ