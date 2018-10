Judy Garland kimdir? sorusu bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Judy Garland Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu için, Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu?

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 10 Haziran 1922'de doğup, 22 Haziran 1969'da öldü.

Oz Büyücüsü'yle (1939) sinemaya çocuk yıldız olarak başlayan, Somewhere over the rainbow şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularındandır. Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli'nin annesidir.

JUDY GARLAND FİLMLERİ

1936: Every Sunday

1936: Pigskin Parade

1937: Broadway Melody of 1938

1937: Thoroughbreds Don't Cry

1938: Everybody Sing

1938: Love Finds Andy Hardy

1938: Listen, Darling

1939: Oz Büyücüsü

1939: Babes in Arms

1940: Andy Hardy Meets Debutante

1940: Strike Up the Band

1940: Little Nellie Kelly

1941: Ziegfeld Girl

1941: Life Begins For Andy Hardy

1941: Babes on Broadway

1942: For Me And My Gal

1943: Presenting Lily Mars

1943: Girl Crazy

1944: Meet Me in St. Louis

1945: The Clock

1946: The Harvey Girls

1946: Ziegfeld Follies

1946: Till The Clouds Roll By

1948: The Pirate

1948: Easter Parade

1949: In The Good Old Summertime

1950: Summer Stock

1954: A Star Is Born

1960: Pepe

1961: Nüremberg Duruşması

1962: Gay Purr-ee

1963: A Child Is Waiting

1963: I Could Go On Singing

1967: Valley of the Dolls

