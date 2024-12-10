Hadise, 2025'te müzik kariyerine odaklanacak
Ünlü şarkıcı Hadise'den 2025 mesajı; "2025 benim için daha fazla müzik içeren bir yıl olacak"
Şarkıcılık kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hadise, geçtiğimiz dönemde GAİN platformunda yayınlanmaya başlayan 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştı.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı için müzikle iç içe bir yıl geçireceğinin mesajını verdi.
Hadise paylaşımından şu ifadelere yer verdi; "Müziğimi seven ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. 2025 benim için daha fazla müzik içeren bir yıl olacak, üzerinde çalıştığım şarkıları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Benim de bu yolda yürüdüğünüz için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim, hepinizi çok seviyorum."
Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram