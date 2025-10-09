Habertürk
        Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı

        Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kan örneği ve ifade veren şarkıcı Hadise'nin ifadeleri ortaya çıktı. Hadise, ifadesinde "Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim. Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:40
        İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Hadise'nin verdiği ifade ortaya çıktı. Hadise ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı'' dedi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise olarak bilinen Hadise Açıkgöz'ün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

        "HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE ALAKAM OLMADI"

        Hadise Açıkgöz verdiği ifadesinde mesleğinin sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi. Açıkgöz ifadesinde, kendisine sorulan ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz' sorusuna, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de kullanımı özendirici bir paylaşım kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde içilen bir ortamda kesinlikle bulunmadım, sattığı bilinen biri ile irtibat da kurmadım" dedi.

        "Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim"

        Açıkgöz, "Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" ifadelerini kullandı.

        "ASILSIZ HABER VE YORUMLARA KARŞI GEREKLİ YASAL SÜREÇLERİNİ BAŞLATILACAĞIZ"

        Öte yandan Açıkgöz'ün avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu süreçte, müvekkilimin manevi haklarını zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve soruşturma sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurguluyor, kamuoyunu kısıtlama kararıyla gizli yürütülen bir dosyaya ilişkin teyit edilmemiş haber ve yorumlara itibar etmemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

