Hadrianopolis'te yeni keşif! Üzerinde bakın neler var...

Mozaiklerin üzerinde sülün, ördek, tavus kuşu ve tavuk gibi hayvan figürlerinin yanı sıra üzüm, nar ve armudun bulunduğu meyve sepeti ile amfora (geniş gövdeli antik dönemlere özgü bir çeşit çömlek) figürü yer alıyor.

AA'nın haberine göre kale içi olarak adlandırılan bölgede arkeologlar tarafından tespit edilen odanın zemininde milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla ait yeni mozaiklere rastlandı.

"KAZILAR İLERLEDİKÇE YAPININ FONKSİYONUNU TESPİT EDECEĞİZ"

Doç. Dr. Çelikbaş, gazetecilere, mozaiklerin gerçekten çok ilginç figürleri ve sahneleri içerdiğini belirterek, "Mozaikler milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla tarihleniyor. Hadrianopolis'te daha önce tespit edilmiş olan mozaiklerden biraz daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Mozaiklerde özellikle kuş figürlerinin çok dikkat çekici olduğunu ifade eden Çelikbaş, şunları kaydetti:

"Bir amfora var. Bir de Hadrianopolis'te daha önce görmediğimiz tarzda yapılmış bir meyve sepeti var. Meyve sepetinin üzerine armut ve üzüm işlenmiş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Meyve sepeti orada natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Bu özelliğiyle Hadrianopolis'in mozaik koleksiyonuna önemli bir konu daha eklenmiş oldu. Kazısını yaptığımız yapının henüz ne fonksiyona sahip olduğunu tam olarak söylememiz mümkün değil. Çünkü kazının başındayız. Kazılar ilerledikçe hem yapının fonksiyonunu tespit edeceğiz hem de bir kısmı ortaya çıkarılan mozaiklerin tamamını açmış olacağız."