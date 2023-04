2. Anlamlı hikayeler yaratın

Beynimiz anlamla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Eğer anlam açık değilse, onu biz yaratırız. Birbiriyle ilgisiz bilgileri organize etmenin en kolay yolu, hatırlamaya çalışılan şeyleri bir hikaye ya da tekerleme gibi bir çerçeveye oturtmaktır. Örnek olarak, bir araba yedi katlı bir garajın 351 numaralı boşluğuna park edildi. Peki sayıyı unutmadan arabayı bulmak nasıl mümkün olur? Kafiyelere dayalı ses benzeri sistemi kullanarak. İngilizce kelimeler düşünüldüğünde "Üç" (three) rakamı "ağaç" (tree) ile, "beş" (five) rakamı "kovan" (hive) ile ve "bir" (one) rakamı "güneş" (sun) ile kafiyelidir. Kızgın güneşin altında, çiçek açmış bir ağaç ve dalları ağırlaştıracak kadar çok ve hantal arı kovanları hayal etmek gerekir. Böylece garaja dönüldüğünde arabanın park edildiği yeri hatırlamak için görüntüleri tekrar sayılara dönüştürmek zor olmaz.