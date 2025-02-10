Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'dan yeni paylaşım

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Ancak aşklarına ikinci bir şans tanıyarak barışan ünlü ikili, şimdi tekrar birlikte. Şu sıralar ilişkilerine devam eden çift, sosyal medya üzerinden de mutluluklarını paylaşıyor. Sancaktutan, sevgilisiyle birlikte olduğu bir anı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı ve fotoğrafın altına, "Mutlu çocuk" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram