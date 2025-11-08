Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini kaybediyor. Kasım ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Hafta sonu için plan yapanlar, 8-9 Kasım tarihlerinde yağış var mı, hafta sonu hava nasıl olacak, sorularının yanıtını arıyor. İşte 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken, yağışların batı Trakya ve Ege kıyılarında etkili olması bekleniyor. İşte 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 24°C
ğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu