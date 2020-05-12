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ABD Otel endüstrisi haftada 1.4 milyar dolar kaybediyor

ABD'de konaklama sektörü şirketlerinin ilk çeyrek verileri beklenenden kötü geldi. Geçen yıl ilk çeyrek 63 milyon dolar kâr eden Hyatt bu kez 103 milyon dolar zarar açıklarken bin 300 çalışanını 1 Haziran itibarıyla işten çıkaracağını duyurdu. Amerikan Otel ve Konaklama Birliği sektördeki haftalık ciro kaybının 1.4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Otel doluluklarının yüzde 30 düşmesi durumunda istihdam kaybının 4 milyonu geçeceği vurgulanırken, durumun 11 Eylül ve 2008 krizinin toplamından daha vahim olduğu belirtildi

Otel
HABERTURK.COM

Koronavirüs pandemisinin düşüş eğrisine girmesiyle normalleşme adımları küresel ölçekte devam ederken, gevşetilen önlemlere ve yardım paketlerine rağmen konaklama sektöründeki kötü gidişat devam ediyor.

Seyahatlerin azalması ve önlemler nedeniyle otel doluluklarının sert düşmesi büyük otel zincirlerini de olumsuz etkilerken, 55 bin personeli olan uluslararası otel zinciri Hyatt bin 300 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Hyatt, tüm dünydaki şirketlerinde rollerin yeniden yapılandırılacağını ve "çok zor bir karar" olsa da 1 Haziran tarihi itibarıyla kararın uygulanacağını duyurdu.

Amerikalı şirket geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek rakamlarında 103 milyon dolar zarar ettiğini duyurmuştu, şirket geçen yılın aynı döneminde 63 milyon dolar kâr etmişti.

Amerikan Otel ve Konaklama Birliği verilerine göre otel endüstrisi haftada 1.4 milyar dolar ciro kaybı yaşıyor. Mart ayında etkisini artıran pandemi sonrası Hilton ve Marriott gibi konaklama sektörü öncüleri ABD Başkanı Trump ile 250 milyar dolarlık bir yardım paketi için görüşmüştü.

Aynı birliğin verilerine göre Mart ayında konaklama sektöründeki istihdamın yarıya yakını kaybolurken, yıl genelindeki otel doluluk oranlarının yüzde 30 düşmesi sonucu 4 milyondan fazla işsiz olacağı öngörülüyor. Birlik, sektördeki durumun 11 Eylül ve 2008 krizinin toplamından daha kötü olduğunu belirtiyor.

ABD Seyahat Derneği'n in raporuna göre sektörde maaşların iki çeyrek boyunca ödenebilmesi için 100 milyar dolarlık kaynak gerekiyor.

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