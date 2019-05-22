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Hakan Keleş: “Douglas’a teklifler var”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, son günlerde adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldız oyuncu Douglas ile ilgili, “Douglas ile çalışmak istiyoruz ama teklifler var değerlendirecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Bakalım önümüzde bir süreç var” dedi

Douglas

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği lig şampiyonu Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ile başladı. Kırmızı-beyazlılar ardından dar alanda pas ve şut çalışmaları yaptı. Yiğidolar daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçlar idmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Kılınç katılmadı.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Keleş; “İkinci yarıyı pek iyi geçiremedik. İlk yarı gayet iyiydik. İkinci devre sakatlıklar, talihsizlikler oldu. Ligi istediğimiz yerde bitiremedik ama sonuçta ligde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Bu beraberlikleri, mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. İnşallah Galatasaray maçından 3 puanla ayrılırız ve seyircimize hediye ederiz bu maçı. Puan cetvelinde iki üç basamak yukarıya çıkmak istiyoruz. Pek hedeflediğimiz yer değildi ama sonuçta iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Onun için iyi bir hazırlık dönemi geçirip, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Biz bu sene büyük maçlarda iyi sonuçlar çıkarttık. Talihsiz skorlar da aldık ama içeride de iyi oynadık büyük maçları. Bakalım istediğimiz üç puan. Bu puanı çok istiyoruz” dedi.

"DOUGLAS'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Hakan Keleş, son günlerde adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Douglas’la ilgili ise şunları söyledi:
“Douglas’ın bizde son maçı kaldı. Ondan sonra sözleşmesi bitecek. 11 tane oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Onlar neyse, Douglas da bizim için o. Tabii ki biz Douglas ile çalışmak istiyoruz ama teklifler var değerlendirecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Bakalım önümüzde bir süreç var. Yeni sezon planlaması için yeni bir takım oluşturmalıyız. Douglas’la biz çalışmak istiyoruz ama dediğim gibi maddi şartla çok önemli.”

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