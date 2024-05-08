Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu araçlar mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.