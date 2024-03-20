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        Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'de dün yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:36
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        Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı
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        Hakkari'de dün yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli-Derecik kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışlar nedeniyle derenin taşması sonucu dün kapanan Şemdinli-Derecik kara yolunda ekipler çalışma başlattı.

        Uzun uğraşlar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.

        Bölgeye giden Kaymakam Ali Ekber Ateş, görevlilerden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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