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        Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, heyelan ve taşkınlara yol açtı

        Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi, bazı yollar kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:41
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        Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur, heyelan ve taşkınlara yol açtı
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        Hakkari'de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle heyelan ve taşkınlar meydana geldi, bazı yollar kapandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Durankaya beldesinde, 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde etkili olan yağışlar sonucu yol, ulaşıma kapandı.

        Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı ve Ağılcık mezralarının ulaşımını sağlayan yolda da heyelan meydana geldi.

        Heyelan ve Hirmin Deresi'nin taşması sonucu kapanan yol, bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

        Dağlıca kara yolu da Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasında meydana gelen taşkın ve yoldaki çökme nedeniyle kapandı.

        Karla karışık yağmurun etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin söz konusu bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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