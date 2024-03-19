Hakkari'de kar yağışı

HAKKARİ'de dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Hakkari'de dün gece başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Yetkililer, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.