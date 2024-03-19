Hakkari- Çukurca kara yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı

HAKKARİ- Çukurca kara yoluna çığ düştü. Çığ tünelinin üzerine düşen karlar, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Onlarca araç yolda beklerken, çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 7'nci kilometresine çığ düştü. Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2013'te yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünelleri, düşen çığ nedeniyle tamamen kapandı. Kara yolunda ulaşım sağlanamazken, ekipler çalışma başlattı. Onlarca araç kapanan yolda bekletiliyor.

Bu arada çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.