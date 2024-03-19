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        Hakkari- Çukurca kara yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı

        HAKKARİ- Çukurca kara yoluna çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:55
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        Hakkari- Çukurca kara yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı
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        HAKKARİ- Çukurca kara yoluna çığ düştü. Çığ tünelinin üzerine düşen karlar, ekipler tarafından temizlenmeye çalışılıyor. Onlarca araç yolda beklerken, çığ düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun 7'nci kilometresine çığ düştü. Karayolları 11'inci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2013'te yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünelleri, düşen çığ nedeniyle tamamen kapandı. Kara yolunda ulaşım sağlanamazken, ekipler çalışma başlattı. Onlarca araç kapanan yolda bekletiliyor.

        Bu arada çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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