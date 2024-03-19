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        Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

        Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:37
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        Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
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        Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığ nedeniyle kapandı.

        İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında çığ düştü.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve belediye ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

        Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulundu.

        Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

        Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

        Gündüz, ekiplerin yolun açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Öte yandan yağış nedeniyle Sere Solan mevkisinde de su birikintileri oluştu, dağdan taş ve kaya parçaları düştü.

        Sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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