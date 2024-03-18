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        Hakkari Valisi Çelik, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

        Hakkari Valiliğince, kentteki şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:35
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        Hakkari Valisi Çelik, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
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        Hakkari Valiliğince, kentteki şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Öğretmenevindeki programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Çelik, "Bizlere düşen, hepimize düşen iyiliği ve doğruyu, hak olanın yanında durabilmek. Şehitlerimizi her daim anmak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Allah onlardan razı olsun. Bu toprakları vatan yapan ve vatan kalması için canını feda eden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onlarla cennetinde buluştursun." diye konuştu.

        Çelik, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duanın ardından masaları gezerek katılımcılarla sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

        Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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