Hakkari'de kar etkili oldu
Hakkari'de kar etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Hakkari'de kar etkili olurken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yoğun sis nedeniyle sürücüler bazı noktalarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, karla kaplı dağlar güzel görüntü oluşturdu.
Yüksekova ilçesinde de akşam başlayan karla karışık yağmur aralıklarla devam ediyor.
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