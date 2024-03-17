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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, şehit ailesinin evinde iftar yaptı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit güvenlik korucusu Faruk Çiftçi'nin ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:38
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, şehit ailesinin evinde iftar yaptı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit güvenlik korucusu Faruk Çiftçi'nin ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, Çiftçi'nin ailesini ziyaret ederek, aile bireyleriyle iftar yaptı.

        Sohbet ettiği şehidin eşi ve çocuklarının taleplerini dinleyen Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, aile bireylerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Aile bireyleri de Çelik'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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