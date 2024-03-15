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        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:02
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        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Güngör Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde Abdulmecit Tüner'in oturduğu tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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