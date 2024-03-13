Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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