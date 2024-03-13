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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:00
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. hafta erteleme maçında Hakkarigücüspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 3-2 yenildi.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        Konuk ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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