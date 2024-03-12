Yüksekova'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü etkinliği düzenlendi

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut ve Akif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Müftü Mahmut Sevük, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şiirlerin okunduğu ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, oratoryo ile tiyatro gösterisi sahnelendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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