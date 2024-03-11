Türkiye'de ilk iftar Iğdır'dan sonra Şemdinli'de yapıldı

TÜRKİYE'de bu yıl en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinden bir dakika sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Iğdır'ın Aralık ilçesinde akşam ezanı saat 18.11'de okunurken, Şemdinli ilçesinde ise 18.12'de okunuyor. Şemdinli, Aralık ilçesinden bir dakika sonra ülkede en erken iftarı yapılan yer oldu. Havaların da ısınmasıyla birlikte kalabalıklaşan çarşı merkezi ve parklarda iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte de vatandaşlar okunan dualarla oruçlarını açtı. Vatandaşlar, ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

Ailesiyle birlikte ilk iftarını yapan Fadime Kıvcı, en erken ikinci iftarın Şemdinli'de yapıldığını söyledi.