Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Türkiye'de ilk iftar Iğdır'dan sonra Şemdinli'de yapıldı

        TÜRKİYE'de bu yıl en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinden bir dakika sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de ilk iftar Iğdır'dan sonra Şemdinli'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'de bu yıl en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinden bir dakika sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Türkiye'nin en doğusunda yer alan, Irak ve İran sınırlarında bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Iğdır'ın Aralık ilçesinde akşam ezanı saat 18.11'de okunurken, Şemdinli ilçesinde ise 18.12'de okunuyor. Şemdinli, Aralık ilçesinden bir dakika sonra ülkede en erken iftarı yapılan yer oldu. Havaların da ısınmasıyla birlikte kalabalıklaşan çarşı merkezi ve parklarda iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte de vatandaşlar okunan dualarla oruçlarını açtı. Vatandaşlar, ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.

        Ailesiyle birlikte ilk iftarını yapan Fadime Kıvcı, en erken ikinci iftarın Şemdinli'de yapıldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Seher'i yaralayıp, annesini öldüren katil için karar!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
        Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
        Yüksekova'da gençler yeni kütüphane ve spor salonundan faydalanıyor
        Yüksekova'da gençler yeni kütüphane ve spor salonundan faydalanıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 372 yerleşim biriminin yolu açıldı
        Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 372 yerleşim biriminin yolu açıldı
        Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
        Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı
        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı