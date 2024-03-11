Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 372 yerleşim biriminin yolu açıldı

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 393 yerleşim biriminin yolundan 372'si açıldı, 21 yolda çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 372 yerleşim biriminin yolu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 393 yerleşim biriminin yolundan 372'si açıldı, 21 yolda çalışmalar sürüyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 152 yerleşim biriminin yolundan 141'ini açan ekipler, kalan 11 yolun açılması için çaba gösteriyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kapanan 191 köy ve mezra yolundan 181'i, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Ekipler, kalan 10 köy ve mezra yolunu da açmaya çalışıyor.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün kentte kar nedeniyle kapanan 50 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

        Kurtkan, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gece yarısı facia! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
        Hakkari'de 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı
        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı
        Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Hakkari'de düzenlenen seminerde kentin depremselliği değerlendirildi
        Hakkari'de düzenlenen seminerde kentin depremselliği değerlendirildi
        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi