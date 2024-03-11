Van, Bitlis ve Hakkari'de kardan kapanan 372 yerleşim biriminin yolu açıldı

Kurtkan, bazı köy yollarında genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ekipler, kalan 10 köy ve mezra yolunu da açmaya çalışıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün kapanan 191 köy ve mezra yolundan 181'i, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 152 yerleşim biriminin yolundan 141'ini açan ekipler, kalan 11 yolun açılması için çaba gösteriyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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