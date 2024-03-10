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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:38
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.

        Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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