Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Hakkarigücü, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Hakkarigücü, 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf Hakkarigücü oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
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