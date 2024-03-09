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        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahasında Batman 1955 Belediye Spor ile 1-1 berabere kalan Yüksekova Belediye Spor, grup lideri olarak play-off elemelerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:15
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        Yüksekova Belediyespor play-off elemelerine katılmaya hak kazandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahasında Batman 1955 Belediye Spor ile 1-1 berabere kalan Yüksekova Belediye Spor, grup lideri olarak play-off elemelerine katılmaya hak kazandı.

        TFF Kadınlar 2. Lig D Grubu'nda lider olan Yüksekova Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor'u konuk etti.

        Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonuçla grup aşamalarını lider bitiren Yüksekova Belediyepor, play-off elemelerine katılmaya hak kazandı.

        Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular, teknik kadro ve yönetim sahaya koşarak grup liderliğini halay çekerek kutladı.

        Uzun maraton sonunda hedeflerine ulaştıklarını belirten teknik direktör Bayram Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugün zorlu bir mücadele vardı ama alnımızın akıyla sonuca ulaştık. Bundan sonra bizi zor bir süreç bekliyor. Play-off maçlarına çıkıyoruz. Bizi önemli maçlar bekliyor. O maçlardan da alnımızın akıyla çıkmayı hedefliyoruz. Bugün taraftarın güzel bir coşkusu vardı, bizi çok mutlu etti. Taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim."

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