Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Adliyesi'nde Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Hakkari Adliyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, adliyedeki programda Başsavcı Harun Ünlüsoy ve Hakim Orhan Göçen, kurumdaki kadın hakim, savcı ve personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

        Ünlüsoy, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini, cesaretleri ve bilgileri ile topluma ilham kaynağı olduklarını belirterek, "Adliye hizmetlerinin yürütülmesinde güçlü katkıları olan adliye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hakkari'de düzenlenen seminerde kentin depremselliği değerlendirildi
        Hakkari'de düzenlenen seminerde kentin depremselliği değerlendirildi
        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı
        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı
        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Eski HDP milletvekillerine terör propagandasından hapis cezası
        Eski HDP milletvekillerine terör propagandasından hapis cezası