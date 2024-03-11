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        Yüksekova'da gençler yeni kütüphane ve spor salonundan faydalanıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan kütüphane ve spor salonu sayesinde gençler hem sınavlara hazırlanma hem de çeşitli spor branşlarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:52
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        Yüksekova'da gençler yeni kütüphane ve spor salonundan faydalanıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan kütüphane ve spor salonu sayesinde gençler hem sınavlara hazırlanma hem de çeşitli spor branşlarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin derslerine yardımcı olmak ve spora yönlendirmek amacıyla birçok okula yakın noktada bulunan binanın 2 katını kiraladı.

        Valiliğin desteğiyle binanın bir katını kütüphaneye, diğer katını da spor salonuna dönüştüren müdürlük, gençlerin hem ders çalışabileceği hem de spor yapabileceği ortamlar oluşturdu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, AA muhabirine, gençlerin eğitimine katkı sunmak ve spor yaptıkları alanların sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kiraladıkları binanın bir katını kütüphaneye diğer katını da spor salonuna dönüştürdüklerini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

        "Wushu ve güreş branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcularımız var. Buradaki amacımız gençlerimize nezih, rahat, hijyenik bir ortam hazırlamak. Öğrencilerimiz burada hayallerine kavuşmak için çalışıyor. Burada Bilişim Atölyesi de kurduk. Gençlerimize bilişim alanında da eğitim vereceğiz. Müzik öğretmenliği hayali olan gençlerimize de bir ortam oluşturduk. Akustik ses yalıtımı sayesinde diğer bölümlerdeki gençler rahatsız olmuyor. Burası 12 okula yakın, yaklaşık 40 bin nüfusa hitap eden bir yer. Amacımız gençlerimizin hayallerine ulaşmasını sağlamak."

        Üniversite sınavına hazırlanan Seren Adar ise "İstediğim zaman gelip burada ders çalışabiliyorum. Herkes bizimle yakından ilgileniyor. Güzel bir ortam var. Bize büyük bir katkısı oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Öğrencilerden Uğur Yavuz ise "Bu güzel ortama gelip ders çalışıyoruz. Kitap konusunda bir problemimiz yok. Burada bizim için ne gerekiyorsa düşünülmüş. Geç saatlere kadar açık. Akşamları da gelebiliyoruz. Gerekli olan etkinlikleri yapabiliyoruz." diye konuştu.

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