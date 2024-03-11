Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.12'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkenin birlik ve beraberliği ile İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için dua etti.

Vatandaşlardan Haşim Karadeniz, ilk iftarı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm Müslüman aleminin ramazanı mübarek olsun. Allah zulüm altında olan Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.