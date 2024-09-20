Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (2)

        VALİÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİHakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

        Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        14 yaşındaki Gizem'in feci ölümü!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        Karısını 30 kez bıçaklayıp öldürdü! Caniye ceza indirimi istemi!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı
        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı
        Yüksekova'da sağanak etkili oldu
        Yüksekova'da sağanak etkili oldu
        Ordulu arıcı çift Hakkari dağlarında "en iyi bal" için mesai yapıyor
        Ordulu arıcı çift Hakkari dağlarında "en iyi bal" için mesai yapıyor
        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek
        Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlenecek
        DHA'nın haberi ders kitabına konu oldu
        DHA'nın haberi ders kitabına konu oldu
        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluş...
        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluş...