Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (2)
VALİÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİHakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi.
VALİÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.