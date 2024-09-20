Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (2)

VALİÇELİK: YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi. Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi.