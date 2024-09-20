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        Yüksekova'da sağanak etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:24
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        Yüksekova'da sağanak etkili oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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