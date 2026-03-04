Canlı
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:07
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Yüksekova ilçesinde "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

        "Kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E, bahis ve kumar oyunları ile ilgili suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

