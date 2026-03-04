Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Yüksekova'da ramazan ayı dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimleri artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da ramazan ayı dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla denetimleri artırdı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


        Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, Sabancı Kavşağı ile Dağlıca yolu güzergahında uygulama yaptı.


        Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda uyarılarda bulundu.


        Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Evde eğitim alan Ali'ye sürpriz doğum günü kutlaması
        Evde eğitim alan Ali'ye sürpriz doğum günü kutlaması
        Hakkari'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
        Hakkari'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
        Yüksekova'da kapalı mezra yolu ulaşıma açıldı
        Yüksekova'da kapalı mezra yolu ulaşıma açıldı
        Esendere Sınır Kapısı'nda kısıtlama: İran tarafında dev siyah bayrak dikkat...
        Esendere Sınır Kapısı'nda kısıtlama: İran tarafında dev siyah bayrak dikkat...
        Mendereslerin karlı manzarası mest etti
        Mendereslerin karlı manzarası mest etti
        Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
        Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu