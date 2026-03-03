Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Yüksekova'da kapalı mezra yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mezra yolu, ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Yüksekova'da kapalı mezra yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mezra yolu, ulaşıma açıldı.

        Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrası yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

