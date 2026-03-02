Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de İş Gücü Uyum Programı kapsamında kura çekimi yapıldı

        Hakkari'de İŞKUR tarafından İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:38
        İl Müftülüğünde istihdam edilecek 145 kişi için Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekildi.

        İşe alınacak 145 kişi ile 63 yedek kişinin ismi kurayla belirlendi.

        Kuraya Hakkari Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı, kurum personeli ve İŞKUR yetkilileri katıldı.

