Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari Valisi Taşyapan görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Taşyapan görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, görevine başladı.

        Valilik önündeki programda polis merasim birliğini selamlayan Taşyapan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

        Ardından Valiliğe geçen Taşyapan, yaptığı açıklamada, kentte görev yapacak olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        Devletin şefkatini, merhametini ve insana güven veren gücünü her vatandaşa hissettirerek çalışacaklarını vurgulayan Taşyapan, kamu hizmetlerinde verimliği artırmayı, vatandaş odaklı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim tarzını benimseyeceklerini ifade etti.

        Huzur ve güven ortamını güçlendirerek, el ele vererek kardeşliği pekiştirmeyi esas alacaklarını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

        "Kapımız ve gönlümüz bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacaktır. Onların her talebi, her isteği bizim tarafımızdan değerlendirilecek ve en uygun çözümler hep beraber oluşturulmaya çalışılacaktır. Devlet-millet kaynaşmasını da bu vesile ile en üst düzeye çıkaracağımızı ümit ediyorum. Böyle bir ramazan gününde, baharın başlangıcında burada göreve başlıyorum. Burada sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtiyor, tekrar hepinizi sevgi, saygı ile selamlıyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz. Bu güzel günleri de hep beraber yaşayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi
        İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda geçişlere kısıtlama getirildi
        İran'dan fırlatılan füzeler Yüksekova ve Şemdinli semalarında görüldü
        İran'dan fırlatılan füzeler Yüksekova ve Şemdinli semalarında görüldü
        Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu
        Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu
        Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı
        Hakkari'de trafik kazası: 2 yaralı
        Yuvasından düşüp, kanatları donan leyleği kurtardı
        Yuvasından düşüp, kanatları donan leyleği kurtardı
        Yüksekova kara gömüldü
        Yüksekova kara gömüldü