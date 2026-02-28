Canlı
        Hakkari Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 19:59
        Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu

        Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Yeşilay şubesince, çarşı merkezindeki bir lokantada düzenlenen programda Şube Başkanı Merve Demir, katılımcıları karşıladı.

        Gönüllülerle sohbet eden Demir, sahada fedakarlık gösteren gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ramazanın manevi atmosferinde bir arada bulunmanın önemli olduğunu belirten Demir, gönüllülere, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Programa şube uzmanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

