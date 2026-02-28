Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri iftarda buluştu
Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Yeşilay şubesince, çarşı merkezindeki bir lokantada düzenlenen programda Şube Başkanı Merve Demir, katılımcıları karşıladı.
Gönüllülerle sohbet eden Demir, sahada fedakarlık gösteren gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ramazanın manevi atmosferinde bir arada bulunmanın önemli olduğunu belirten Demir, gönüllülere, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Programa şube uzmanları da katıldı.
