        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

        Hakkari'de kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:49
        Hakkari'de buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

        Hakkari'de kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları yaşandı.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağışın ardından hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler, bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Çevre Yolu'nda buzlanma dolayısıyla kayan bazı araçlar birbirine çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Polisin önlem aldığı noktada trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

        Katramas Köprüsü yakınında da buzlanma nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

        Söz konusu noktada bazı araçlar, buzlanma nedeniyle ilerleyemedi.

        Karla mücadele ekipleri, araçların ilerleyemediği güzergahlarda çalışma başlattı.

