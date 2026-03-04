Canlı
Habertürk
Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 20:30
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçeye bağlı Güldalı köyünde yaşayan S.F. ve G.F'nin evlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, şeffaf 39 saklama kutusunda 43 kilo 708 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerden G.F. gözaltına alındı, S.F'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında da bir tırda yapılan aramada 29 paket halinde 15 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

