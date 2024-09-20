Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (5)
PİSTTENÇIKAN UÇAK, 5 SAAT SONRA ÇIKARILDIHakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan AJet'e ait uçak, 5 saat süren çalışmanın ardından çamura saplandığı yerden çıkarıldı.
PİSTTENÇIKAN UÇAK, 5 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan AJet'e ait uçak, 5 saat süren çalışmanın ardından çamura saplandığı yerden çıkarıldı. Uçak, teknik ekiplerin çalışması sonucu yeniden piste çekilirken, güvenliğin sağlanmasının ardından havalimanındaki uçuşların yeniden başlanacağı belirtildi.
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