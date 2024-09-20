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        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (5)

        PİSTTENÇIKAN UÇAK, 5 SAAT SONRA  ÇIKARILDIHakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan AJet'e ait uçak, 5 saat süren çalışmanın ardından çamura saplandığı yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:20 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:25
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        Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (5)
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        PİSTTENÇIKAN UÇAK, 5 SAAT SONRA  ÇIKARILDI

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan AJet'e ait uçak, 5 saat süren çalışmanın ardından çamura saplandığı yerden çıkarıldı. Uçak, teknik ekiplerin çalışması sonucu yeniden piste çekilirken, güvenliğin sağlanmasının ardından havalimanındaki uçuşların yeniden başlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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