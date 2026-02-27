Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte devam eden karla karışık yağmurun gece 03.00'ten itibaren kar yağışı şeklinde etkisini artırarak öğle saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

        Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'lerde da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de eğitime kar engeli
        Hakkari'de eğitime kar engeli
        Yüksekova'da kar ve tipi; araçlar yolda kaldı
        Yüksekova'da kar ve tipi; araçlar yolda kaldı
        Yüksekova'da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
        Yüksekova'da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
        İran sınırında eğitimin yeni üssü: Esendere Halk Kütüphanesi
        İran sınırında eğitimin yeni üssü: Esendere Halk Kütüphanesi
        Hakkari'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği...
        Hakkari'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği...
        MEMLEKET SOFRASI - Doğaba
        MEMLEKET SOFRASI - Doğaba