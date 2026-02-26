Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği yapıldı

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleri, kayak takımları ve kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:28
        Hakkari'de jandarma ekiplerince şehit ve gazi aileleri için kayak etkinliği yapıldı

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleri, kayak takımları ve kızaklarla kayarak güzel bir gün geçirdi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, jandarma ekipleri, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        Jandarma ekiplerinin yakından ilgilendiği aileler, kayak ve kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Aile bireylerinin kar motoruyla gezdirildiği, kar topu oynandığı etkinlikte çocuklar da keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

