Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı (4)

YOLCULARTAHLİYE EDİLDİ

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan AJet'e ait uçaktaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Aralarında Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ve Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun da olduğu yolcular ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uçağın pistten çıkmasıyla birlikte korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Normalde 13.00'te inmemiz gerekirken uçak ilk inişte başarılı olamadı. İkinci inişte yani saat 13.15'te tekrar denedi, sanırım zemin kaygan olmasından dolayı pistten çıkıp çamura saplandı. Biz yolcular büyük bir panik yaşadık. Allah'a çok şükür tehlikeyi atlattık. Herhangi bir yolcu yaralanmadı" diye konuştu.