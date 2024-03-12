Çukurca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tiyatro ve oratoryo gösterimi yapıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda, Merkez Çukurca Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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