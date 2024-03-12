Çukurca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda, Merkez Çukurca Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tiyatro ve oratoryo gösterimi yapıldı.
Programa, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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