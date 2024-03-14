Hakkari Valisi Çelik, Tıp Bayramı dolasıyla hastaneyi ziyaret etti
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hastaneye giden Çelik, görev başındaki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi, günlerini kutladı.
Servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, şifa dileyen Çelik'e, Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.