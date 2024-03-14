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        Hakkari Valisi Çelik, Tıp Bayramı dolasıyla hastaneyi ziyaret etti

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:34
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        Hakkari Valisi Çelik, Tıp Bayramı dolasıyla hastaneyi ziyaret etti
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hastaneye giden Çelik, görev başındaki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi, günlerini kutladı.

        Servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, şifa dileyen Çelik'e, Vali Yardımcısı Furkan Berber ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara eşlik etti.

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