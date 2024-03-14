Hakkari'de dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in idaresindeki 65 EB 035 plakalı otomobil, Şemdinli-Derecik karayolu Bağlar köyü yakınında dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Eryiğit olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mithat T, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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