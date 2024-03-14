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        Türk Kızılay Hakkari'de 400 kişilik iftar çadırı kurdu

        Türk Kızılay Hakkari Şubesi, kent merkezinde kurduğu iftar çadırında her gün 400 kişiye iftar veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:09
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        Türk Kızılay Hakkari'de 400 kişilik iftar çadırı kurdu
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        Türk Kızılay Hakkari Şubesi, kent merkezinde kurduğu iftar çadırında her gün 400 kişiye iftar veriyor.

        Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesine kurulan çadırda ramazan boyunca her gün 3 çeşit yemek ikram edilecek.

        Şube Başkanı Recep Bozkurt, geleneksel hale getirdikleri iftar çadırını bu yıl da açtıklarını söyledi.

        Günlük 400 kişiye iftar vereceklerini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

        "2016'dan bu yana Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanlığını yürütüyorum. 2018'den beri geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırını açtık. İhtiyaç sahibi olsun olmasın herkese iftar çadırımızın kapısı açıktır. Herkes iftar çadırına gelip yemek yiyebilir. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türk Kızılay Genel Merkezimiz ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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