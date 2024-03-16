Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" yapıldı

        Hakkari'de kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de kentin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

        Öğretmenevi toplantı salonunda, üniversitelerden 10 akademisyen ve sektör temsilcilerinin katımıyla gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin coğrafyası, kültürü ve doğasıyla birçok zenginliği barındırdığını söyledi.

        Son dönemde doğa turizminin yaygınlaştığını, şehrin bunun için sayılı yerlerden biri olduğunu belirten Çelik, terör olaylarının bu potansiyelin ortaya çıkmasını engelleyen başlıca neden olduğuna vurgu yaptı.

        İldeki Mir Kalesi ile Şemdinli'deki Kelat Sarayı ve çevresinde yakın zamanda kazı çalışmalarına başlanacağını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Çok şükür son 5-6 yılda devletimizin milletiyle el ele verip bu zorluğu aştığına hep beraber müşahede ediyoruz. Coğrafyamızın her noktası hem çok güzel hem de çok huzurlu. İnşallah bundan sonra da hep huzur içinde kalacaktır. Turizm ciddi anlamda katma değer üreten, istihdam yaratan bir alan. Hakkari'nin de bu potansiyelini kullanmak için ciddi bir akla ihtiyacımız var. Hem ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara çözüm üretecek hem de coğrafyanın sağladığı nimetlerin boşa gitmesini engelleyecek bir akla ihtiyacımız var. Bu aklın da ancak güç ve el birliğiyle, hedef birliğiyle olacağını düşünüyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizdeki amaç da bu."

        Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da çalıştayın Vali Çelik'in himayesinde gerçekleştirildiğini, eylem planından somut sonuçlar elde edip ona göre hareket etmeyi planladıklarını ifade etti.

        Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ise çalıştayın kapsamı hakkında bilgi verdi.

        Hakkari'nin artık turizm anlamında ilgi odağı haline geldiğine işaret eden Gülcan, "Özellikle Kovid salgınından sonra doğaya dayanan turizm türleri tüm dünyada gelişme eğiliminde. Hakkari de bu konuda Türkiye'deki en iyi adreslerden biri." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, sosyal medya ve dijital tanıtım, markalaşma ve imaj, hedef pazarlar ve pazarlara erişim, teknik rotalar, macera rekreasyonları, somut olmayan ve somut kültürel miras, kırsal turizm, doğal kaynaklar ve botanik turizmi, sürdürülebilirlik, turist sağlığı ve güvenliği, festival turizmi, gastronomi ile turizm eğitimi konuları ele alındı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Necmettin Bayhan, Van Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Mukadder Eren, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Çöküş!
        Çöküş!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Hakkari mitinginde kon...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Hakkari mitinginde kon...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun...
        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Türk Kızılay Hakkari'de 400 kişilik iftar çadırı kurdu
        Türk Kızılay Hakkari'de 400 kişilik iftar çadırı kurdu
        Hakkari'de dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hakkari'de dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Hakkari Valisi Çelik, Tıp Bayramı dolasıyla hastaneyi ziyaret etti
        Hakkari Valisi Çelik, Tıp Bayramı dolasıyla hastaneyi ziyaret etti